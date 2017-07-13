Роспотребнадзор к 2018 году предложил отменить плановые проверки

Москва, , 22:45 — REGNUM Роспотребнадзор намерен отменить плановые проверки в сфере защиты прав потребителей в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В сообщении отмечается, что предложение выдвинуто в рамках «дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес». В ведомстве напомнили, что проверки в сфере защиты прав потребителей затрагивают практически все виды деятельности хозяйствующих субъектов. Роспотребнадзор намерен проводить «профилактическую работу вместе с бизнесом и мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями».

Также надзорное ведомство внедряет риск-ориентированный подход и постепенно снижает число плановых проверок.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категорий рисков. Согласно рискам будут распределены поднадзорные объекты.

Там, где потенциальные риски незначительны, проверки должны быть сведены к минимуму.