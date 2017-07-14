В Узбекистане отправлен на пенсию вице-министр, занимавший должность 27 лет

Ташкент, , 23:25 — REGNUM Первый заместитель министра финансов Узбекистана Татьяна Гуськова, работавшая на этой должности с 1990 года, отправлена на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее постановление 13 июля подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Выпускница Ташкентского института народного хозяйства Узбекистана Татьяна Гуськова начала работу в системе Минфина в 1971 году. В 1986 году она была назначена заместителем министра финансов Узбекской ССР. В 1990 году постановлением Совета Министров УзССР назначена на должность первого заместителя министра финансов республики.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в июне этого года был уволен с должности экс-министр финансов, заместитель премьер-министра страны Рустам Азимов, руководивший в правительстве комплексом по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций.

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