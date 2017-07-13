Любовь Еремеева, , 21:40 — REGNUM

Четыре дня работы VIII международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, по тем идеям, проектам, инновациям, которые были представлены на тематических мероприятиях, могут продвинуть мировой прогресс вперед, наверное, на полвека. От образовательных решений для промышленности, которые бы позволили подготовить инженерных гениев будущего, до международных трендов в кадровой политике, от новой электрификации на основе цифровых технологий до информационного моделирования в строительстве, от эффективных технологий в освоении Сибири и Дальнего Востока до реализации проектов в Арктике —диапазон обсуждаемых тем был достаточно широким и разнообразным.

В качестве экспертов выступали специалисты России, Японии, Индии, Германии, США, Кореи, Китая и других стран. К диалогу были приглашены представители власти, бизнеса, производства, ученые и общественные деятели.

Важные решения

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, выставку «Иннопром» в Екатеринбурге посетили 48 тыс. человек. «Большинство посетителей — это именно представители органов власти, бизнеса, инвесторов из 95 стран мира, то есть те, «кто принимает решения», — говорится в сообщении. Участие в выставке приняли 600 экспонентов из 20 стран мира и представители 59 регионов России, а также 14 губернаторов.

К основным мероприятиям «Иннопрома-2017» можно отнести следующие.

Генеральным партнером международной выставки стала Япония — страна с одной из самых развитых экономик мира и передовыми технологиями в области электроники и робототехники. В первом павильоне большая часть стендов принадлежала японским компаниям. Здесь можно было познакомиться не только с инновационными разработками, но и с традиционной культурой.

Mitsubishi Electric Corporation представила на международной выставке программную платформу e-Factory, предназначенную для обработки больших объемов данных на производстве.

В рамках «Иннопрома» прошел российско-китайский бизнес-форум. На встрече присутствовали около 300 человек — бизнесмены, политики и промышленники из провинции Хэйлунцзян и Свердловской области. Наиболее перспективными направлениями для сотрудничества были названы легкая промышленность, машиностроение, деревообработка, информационные технологии, строительство и энергетика.

Кроме того, на конференции Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям «Инновации в развитии квалификаций» эксперты в области образования, промышленности и торговли обсудили вопросы, связанные с работой Национальной системы квалификаций — одного из основных инструментов социально-экономического развития страны.

Инновационный путь для логистики

Однако самые значительные изменения — по итогам дискуссий на форуме — могут ждать сектор перевозок. В рамках деловой программы «Иннопрома-2017» состоялся Международный логистический форум, где речь шла о физическом интернете как инновационной концепции в логистике. Партнером мероприятия выступила российская компания «Деловые линии», которая является одним из лидеров рынка грузоперевозок в России. С основным докладом на пленарной сессии выступил основатель технологии физического интернета канадский ученый Бенуа Монтрей.

Автор изложил суть своей инновации, над которой работает с 2006 года. «Транспортируя грузы, мы имеем дело с физическими объектами, — пояснил ученый. — Физический интернет позволяет сократить время поставок, уменьшить выбросы газов в атмосферу, снизить стоимость услуг. Если несколько лет назад все стремились к тому, чтобы производство и рынок сбыта были рядом, то физический интернет позволяет исключить это условие. Новая технология основана на сетях, которые будут объединяться. И мы сегодня пытаемся построить глобальную логистическую сеть по всему миру, чтобы потоки товаров шли повсюду и вовремя. Мы пытаемся разработать очень удобную цепь поставок, хотим за два часа доставлять товар заказчику».

Бенуа Монтрей сообщил и о более детальных особенностях инновационной технологии. Так, использование физического интернета предполагает создание специальных центров хранения и распределения продукции, откуда заказчики будут ее вывозить на свои точки. Заказы будут оформляться в режиме онлайн, а клиенты получат возможность отслеживать передвижение своего товара. Кроме того, потребуется массовое производство сертифицированных стандартных контейнеров для грузов, что обеспечит их модульное хранение и значительное сокращение времени на погрузку.

«Физический интернет охватывает гораздо большее — всю мировую структуру жизни общества. Провайдеры логистических услуг сегодня находятся в разных концах мира, они «не передают мяч другу другу», и мы должны их объединить. На мировом рынке успешными станут те компании, которые будут использовать физический интернет», — резюмировал свое выступление докладчик.

Кто-то должен быть первым

В подтверждение эффективности новой технологии Бенуа Монтрей привел примеры успешной работы уже созданных логистических сетей в штатах Америки. Среди российских компаний, поддерживающих инновацию, в первую очередь надо назвать ГК «Деловые линии», по приглашению руководства которой канадский ученый принял участие в дискуссии в рамках научной программы «Иннопрома» в Екатеринбурге. Директор управления по экспедиторской деятельности группы компаний Михаил Петров выступил на пленарном заседании с докладом о ключевых проблемах современной автотранспортной логистики в контексте развития концепции физического интернета. Перечислив существующие недостатки в системе грузоперевозок — холостые перевозки, неполная загрузка фур, неравномерное распределение потоков, — докладчик выразил уверенность: «Новая концепция, так называемый «физический интернет», то есть перенесение принципов работы интернета на логистику, может решить эти проблемы частично или полностью. Она предложена, чтобы заменить существующие логистические системы и в корне изменить принципы перемещения, хранения, продажи, поставки и обращения с товарами. «Деловые линии» обратили внимание на эту концепцию и анализируют возможности ее применения в России». Михаил Петров отметил, что по аналогии с информационной паутиной физический интернет должен упростить получение грузов за счет унификации протоколов, способа упаковки и обработки единицы груза. Принципы работы цифрового и физического интернета одинаковы. Цифровой интернет не передает информацию: он передает пакеты, снабженные идентификатором. И физический интернет напрямую не манипулирует товарами, он управляет исключительно контейнерами, которые должны быть стандартизированы во всем мире по размерам, функциям и приспособлениям. «Если заниматься логистикой серьезно, по уровню внедрения технологий она даст фору любому финтеху.

«Деловые линии», будучи лидером грузовых перевозок в России (доля рынка перевозки сборных грузов — 26%), уделяют интеграции технологий большое внимание, — информировал представитель компании. — Уже сейчас мы активно используем новейшие системы для оптимизации работы складов, анализа данных о клиентах, маршрутах, грузообороте. Некоторые наши решения в этой области позволили ускорить технологические операции и оборачиваемость грузов, а также оптимизировать работу грузчиков до 40 процентов. Понятно, что это только начало, но убежден, что за стандартизацией, которая откроет путь к свободной конкуренции, будущее глобальных перевозок».

Итогом встречи на международной выставке в столице Урала руководства компании «Деловые линии» и канадского ученого — основателя инновационной технологии в логистике Бенуа Монтрея стало подписание соглашения о намерениях развивать в России физический интернет. Кто-то должен быть первым, и сегодня в этой почетной миссии выступили российские «Деловые линии».

Сотрудничество скрепили подписями

Как видим, участники масштабного международного форума не только обменялись опытом, но и на официальном уровне договорились о совместной деятельности. «Деловые линии» также заключили несколько соглашений с уникальными отечественными партнерами.

Первыми подпись на документе о сотрудничестве с грузоперевозчиком поставили представители Первоуральского автоагрегатного завода. Транспортно-логистический оператор гарантировал долгосрочность услуг по перевозкам автокомпонентов, контрагент — качество продукции для оснащения автопарка «Деловых линий».

С крупнейшим производителем полиамидных оболочек для колбасных изделий «Флорэкс», одним из четырех предприятий в России, работающих в этом направлении, логистический оператор заключил соглашение о межтерминальных перевозках.

А с одним из старейших предприятий России — Суксунским оптико-механическим заводом — «Деловые линии» заключили соглашение об экспресс-доставках его продукции. Кроме того, подписанты договорились расширить сотрудничество в сфере перевозок в целом и в контексте авиадоставки в частности.

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