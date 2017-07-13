ФАС займётся «запредельными ценами в кафе аэропортов»

Москва, , 20:09 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность цен в кафе аэропортов и предпримет ряд мер для их снижения, заявил журналистам руководитель службы Игорь Артемьев.

По словам Игоря Артемьева, сотрудники ФАС выяснят, какую часть этих цен составляют «интересы аэропортов» в виде арендной платы, а сколько остаётся на маржу компаний, арендующих в воздушных гаванях площади под кафе.

Меры для снижения цен будут предприняты в любом случае, подчеркнул глава ФАС.

По мнению Игоря Артемьева, этот вопрос имеет важное социальное значение, так как через аэропорты проходят и пожилые и небогатые люди, и дети, для которых стоимость стакана воды в 300 рублей является абсолютным безумием.

Игорь Артемьев напомнил о ценах на парковках в аэропортах, которыми также занималась Федеральная антимонопольная служба.

На данный момент представители ФАС характеризуют цены в кафе аэропортов как «запредельные».

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