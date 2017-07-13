Евстифеев: 98% дорог в Марий Эл не соответствуют стандартам

Йошкар-Ола, , 19:58 — REGNUM На прямую линию с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым поступают вопросы от жителей республики, связанные с дорогами. В частности вопросы касались Санчурского тракта, дороги в деревне Ирмарь Куженерского района, жители которой добиваются строительства дороги несколько лет.

Обратившаяся местная жительница отмечает, что «из-за отсутствия дороги дети пешком добираются из соседнего села в школу — это 3 км по грязи, зимой — по сугробам». Пожилым людям приходится самим добираться до машины скорой помощи. «А минувшей зимой умер человек, гроб пришлось вывозить на санях», — сетует автор вопроса.

Евстифеев отметил, что вопрос дорог очень серьезный, «в буквальном смысле кричащий». «Никогда нельзя допускать ситуации как в 2008 и 2015 годах, когда ремонтами дорог в республике не занимались вовсе», — отметил руководитель Марий Эл.

Тема очень тяжелая с экономической точки зрения. «Дороги, по их состоянию, по их качеству, сегодня не соответствуют российским стандартам на 98%. Если перевести в денежную сферу, то республике для 100%-го наведения порядка в дорожном хозяйстве необходимо 52 млрд рублей, — то есть это два бюджета республики годовых. Понятно, что такой суммы в республике нет и в ближайшее время на ее появление рассчитывать не приходится», — сообщил Евстифеев.

При этом он подчеркнул, что 100%-ное наведение порядка — это максимальный показатель. «Средний показатель по Российской Федерации качества дорог — он чуть выше 50−52%. Но все-таки 98% плохих дорог и 52% — это серьезнейшая разница», — заключил врио главы Марий Эл.

Что касается обращений жителей, Евстифеев заверил, что они будут изучены. Планируется выяснить, почему на эту проблему не обращали внимания в течение длительного времени и что в этой ситуации можно сделать.