Прямая линия с врио главы Марий Эл: более 2,5 тыс вопросов об экономике

Йошкар-Ола, , 19:23 — REGNUM В ходе подготовки прямой линии с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым поступило более 2,5 тыс. вопросов от жителей республики. Основная масса вопросов связана с экономикой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я понимал, что неравнодушные жители республики будут задавать вопросы экономического толка, — сказал Евстифеев. — Потому что экономика определяет все — условия жизни, быт, образование, экономика — это то, что обеспечивает для каждого жителя республики качеств жизни».

Долги республики должны быть погашены, но речь идет не только о возврате «тела» кредита, но нужно учитывать, что необходимо платить проценты, а проценты коммерческим банкам — это очень серьезные суммы.

Проблема возврата госдолга республики, который в настоящее время почти достиг 14 млрд рублей — это проблема для каждого жителя республики. «Если бы эти деньги, направляемые на обслуживание кредита, оставались в республике и распределялись на задачи и нужды каждого жителя, естественно, качество жизни было бы несколько другим». Евстифеев подчеркнул, что регион вышел «на рубеж» экономии около 140 млн рублей по выплатам госдолга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на первом заседании правительства Марий Эл, которое провел врио главы республики Александр Евстифеев, новый руководитель региона резко раскритиковал работу кабинета министров.

В частности, он отметил высокий уровень госдолга в размере 13,913 млрд рублей, сумму кредиторской задолженности в 6,611 млрд рублей. «Говоря юридическим языком — мы в предбанкротном состоянии», — заключил Евстифеев. По итогам заседания было принято постановление «О принятии неотложных мер по стабилизации экономики и финансов Республики Марий Эл».