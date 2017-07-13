Рост ВВП Финляндии может не понравиться Центробанку Эстонии

Таллин, , 19:03 — REGNUM В течение 2016 года рост ВВП Финляндии составил 1,9%, что на 0,5% больше сделанных ранее прогнозов, пишет сегодня, 13 июля, портал финского национального вещателя Yle. Уточнённые данные были представлены статистическим центром.

Согласно информации статистического центра, данные по ВВП изменены после того, как была получена новая информация касательно производственных инвестиций разных сфер производства. Прибавление в сферах производства и предоставления услуг соответствует уровню в 216 млрд евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк Эстонии выразил надежду, что Эстония сможет достигнуть уровня жизни Финляндии через 30 лет, но лишь в том случае, если ВВП Финляндии будет расти на 1,7% в год, а Эстонии — по 3% ежегодно все 30 лет подряд.

Отметим, что в первом квартале 2017 года экономика Финляндии выросла на 2,8%. При этом в соседней с Финляндией Норвегии рост ВВП наоборот притормозил, и в первом квартале демонстрировал показатель в 0,2%.

Часть долга Финляндии перед зарубежными учреждениями в 2016 году была одной из самых больших среди 28 стран ЕС и составила 70% от общей суммы долга. Больше чем Финляндия загранице задолжали Кипр (79%), Латвия (72%), и Австрия (71%).

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