Скандал с ремонтом дорог в Воронеже: на момент приемки претензий не было

Воронеж, , 18:57 — REGNUM Все испытания качества асфальтобетонного слоя на улице 20-летия Октября в Воронеже, ремонт которой стал предметом расследования со стороны УФСБ, на момент приемки были проведены. В состав комиссии, принимавшей объект, вошли представители общественных организаций, в том числе и ОНФ. Об этом, комментируя ситуацию, заявил 13 июля председатель правления профессиональной общественной организации «Союз дорожных организаций Воронежской области» Анатолий Глагольев.

Он уточнил, что между МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» («ГДДХиБ») и ООО «СпецДорСервис» был заключен контракт на 132,318 млн рублей. Согласно контракту, подрядчик должен был отремонтировать ул. 20-летия Октября, ул. Краснознамённую, автодорогу вдоль р. Песчанка, ул. Беговую, ул. 45 Стрелковой Дивизии и автодорогу на пос. Никольское. При этом стоимость работ по ремонту ул. 20-летия Октября (от ул. Ворошилова до дамбы ВОГРЭС) составила 84,663 млн рублей.

«На момент приемки объекта в эксплуатацию все требуемые испытания были проведены. Все испытанные физико-механические параметры принимаемого асфальтобетонного слоя соответствовали нормативным параметрам», — подчеркнул Глагольев.

Он добавил, что, в соответствии с требованием ГОСТ, определяются только физико-механические показатели полимерно-битумного вяжущего (ПБВ).

«При приемке работ устроенного асфальтобетонного покрытия в обязанности подрядчика или заказчика не входит проведение каких-либо дополнительных лабораторных испытаний, позволяющих определять наличие в составе слоев покрытия полимера, повышающего транспортно-эксплуатационные показатели», — добавил Глагольев.

Он пояснил, что отремонтированный объект принимается комиссией, в состав которой, помимо заказчика и представителей органов власти, входят общественники.

Более того, пояснил эксперт: полимерно-битумное вяжущее принимается асфальтобетонным заводом от поставщика отдельными партиями. На каждую партию должна прилагаться документация, подтверждающая его качество и соответствие требованиям ГОСТ Р 52 056−2003. Завод также проверяет качество на соответствии ГОСТ: после приготовления асфальтобетонной смеси с ПБВ стандартные лабораторные приборы и оборудование не позволят определить наличие полимера в приготовленной асфальтобетонной смеси или в покрытии, утверждает Глагольев. Благодаря использованию ПВБ срок гарантийных обязательств на объект увеличивается на 20% — до пяти лет.

Как добавил председатель правления «Союза дорожных организаций Воронежской области», сейчас Центральный суд рассматривает гражданский иск от МКУ «ГДДХиБ» к ООО «СпецДорСервис» — заказчик пытается взыскать с компании 25,320 млн руб. в качестве возмещения имущественного ущерба.

«Ведется спор о размере ущерба. Вместе с тем разница в стоимости асфальтобетонной смеси с ПБВ и смеси с дорожным битумом составляет порядка 2,1 млн руб.», — добавил Глагольев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне прокуратура Воронежской области сообщила о возбуждении следственным отделом регионального УФСБ уголовного дела по статье о мошенничестве в связи с многомиллионным хищением бюджетных средств при ремонте улицы 20-летия Октября — одной из центральных магистралей города.

По версии следствия, в 2016 году компания выиграла аукцион на выполнение работ по устройству дорожного покрытия улицы 20 лет Октября общей площадью 26 тыс. 200 кв. м. Был заключен муниципальный контракт стоимостью более 132 млн рублей. При этом, считают следователи, вместо полимерно-битумного вяжущего при укладке асфальта применили дешевый битум. Для подтверждения использования дорогого материала были изготовлены поддельные документы, на основании которых работы были оплачены. Однако в 2017 году, при проведении физико-химического исследования, было установлено, что ПБВ не использовался.

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