Власти Марий Эл помогут агрокомплексу получить средства господдержки

Йошкар-Ола, , 18:56 — REGNUM Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев в рамках визита в Мари-Турекский район, где посетил агрофирму «Акпарс». «Хозяйство нуждается в дополнительных инвестициях. Проблема — высокие банковские ставки, и наша задача найти приемлемые условия, чтоб предприятие развивалось и дальше», — заявил Евстифеев. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По поручению врио главы Марий Эл республиканский Минсельхоз разработал проект, в соответствии с которым хозяйство одним из первых в регионе стало участником госпрограммы по возрождению племенного молочного животноводства.

Сейчас на Арып-Мурзинской молочной ферме 744 головы крупного рогатого скота, из них 272 — дойное стадо. Всего в хозяйстве 1,2 тыс. голов. На ферме работают 150 местных жителей.

По словам главы Минсельхоза Юрия Сидыганова, предприятие получает господдержку в рамках федеральной программы развития АПК. Субсидии идут на литр произведенного молока и содержание племмолодняка.

Помимо животноводства в хозяйстве занимаются и растениеводством, обрабатываются 13,5 тыс. га пашни. Общая посевная площадь составляет 12,9 тыс. га, это почти треть посевных площадей всего Мари-Турекского района. Большое внимание на предприятии уделяется обновлению машинно-тракторного парка. По итогам 2016 года на предприятии произведено продукции почти на 1 млн рублей на одного работника.

«Это очень интересное хозяйство, потому что его деятельность сочетает в себе несколько направлений. Хозяйство работает рентабельно, развивается, не привлекает рабочую силу из вне. Все работники довольны. И наша задача сделать все, чтобы предприятие продолжало развиваться», — заключил Евстифеев.

Минсельхозу поручено при необходимости оказать поддержку по оформлению заявки на получение кредита и господдержки.

Напомним, в начале июня Евстифеев провел совещание, посвященное развитию молочного производства. По его словам, за последние 25 лет объем производства молока в регионе, при сохранении общего объема землепользования, сократилось более чем в три раза.

По итогам совещания главам администраций поручено детально разобраться со структурой производства на каждом сельскохозяйственном предприятии, эффективностью использования находящихся на их территории сельхозугодий, определить перспективы развития молочного производства в каждом хозяйстве и в муниципалитете в целом. В дальнейшем эти расчеты лягут в основу целевой республиканской программы.