Eesti Energia выходит на литовский рынок

Вильнюс, , 18:56 — REGNUM Дочернее предприятие эстонского энергетического концерна Eesti Energia в Латвии Enefit, подписавшее в последние месяцы более 200 контрактов с бизнес-клиентами о поставке газа, стало вторым по размеру игроком на рынке и сейчас уступает только компании Latvijas Gaze. Об этом сообщила Eesti Energia, утверждая, что компания готовится к выходу на литовский газовой рынок, пишет сегодня, 13 июля, литовское агентство BNS.

«Либерализованный с апреля литовский газовый рынок окончательно открылся в июле, а сейчас мы в Латвии уже поставляем не только электричество, но и газ», — сказала директор по энергетическим продажам Eesti Energia Карла Аган. «Продажи газа в Латвии — это часть стратегических целей Eesti Energia. (…) То, что за короткое время мы сумели подписать 215 договоров о поставке, говорит о том, что наши предложения конкурентоспособные», — добавила она.

В июне 2016 года Eesti Energia сообщила, что ее дочернее предприятие в Польше получило от регулировщика энергетического рынка этой страны разрешение на торговлю электроэнергией и природным газом.