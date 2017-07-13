В Казахстане подешевеет электроэнергия из возобновляемых источников

Астана, , 18:30 — REGNUM В Казахстане планируют покупать электроэнергию из возобновляемых источников (ВИЭ) на мировых аукционах на торгах на понижение, где участвуют крупнейшие производители. Данный шаг, по мнению министерства энергетики, поможет не только снизить стоимость электроэнергии из ВИЭ, но и привлечь дополнительные инвестиции в страну. Ряд крупных гигантов энергетической отрасли уже выразил интерес к Казахстану. Об этом сегодня, 13 июля, сообщил министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев в ходе индустриальной конференции Transforming the Energy Ecosystem.

Министр энергетики заявил, что внедрение аукционной системы в рамках поддержки ВИЭ прописано в уже подписанном президентом Казахстана законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики».

«Мы видим, что за последний год в Чили, Мексике, ОАЭ, Саудовской Аравии и еще ряде стран проведены аукционы. Они показывают, что в результате торгов на понижение, скажем, крупнейшие компании мира приходят на такие аукционы. И средняя цена на электроэнергию получается около 2,5 цента за киловатт-час. Еще 2−3 года назад цена была 4−5 центов, сегодня — 2,5 цента. Аналогично, Казахстан идет тем же путем назад», — сообщил Бозумбаев.

По сведениям министра, приступить к новому формату покупки электроэнергии ВИЭ можно будет после принятия министерством энергетики ряда необходимых нормативных актов, на которые потребуется 1−2 месяца.

«На протяжении последних нескольких лет в Казахстане существовала система ценообразования на возобновляемые источники энергии — фиксированные тарифы. Правительством была принята фиксированная стоимость покупки электроэнергии от ВИЭ. Например, солнечная энергетика: стоимость за киловатт в час была 34 тенге. Это больше 10 центов американских. И мы считаем, что это дорого», — рассказал Канат Бозумбаев.

Министр энергетики сразу же отметил, что 2,5 цента за киловатт не стоит ожидать, так как количество рисков в Казахстане гораздо больше, чем в, допустим, тех же Объединенных Арабских Эмиратах, однако он заверил, что в любом случае цена будет ниже чем сейчас.

Помимо этого, Канат Бозумбаев проинформировал, что с 1 января 2019 года в Казахстане начнет функционировать рынок мощности.

«С 1 января 2019 года у нас начнет функционировать рынок мощности. Вся конфигурация рынка мощности у нас уже есть — необходимые законы, подзаконные акты, нормативные документы приняты. Мы сейчас дорабатываем модель. Конечно, некоторым игрокам рынка это не нравится. Это естественно. Некоторым нравится. Но это универсальный инструмент для многих стран, чтобы дальше развивать свою систему. В первую очередь, наша модель направлена на привлечение инвестиций для создания новых и модернизации существующих мощностей», — пояснил Канат Бозумбаев.

По его словам, будет создана единая площадка, где электростанции смогут торговать мощностью. Будет также введен механизм единого закупщика на оптовом рынке электрической мощности. Кроме того, будут введены унифицированные тарифы, которые должны быть, с одной стороны, достаточно транспарентными, а с другой стороны — конкурентоспособными. Тариф на оптовом рынке будет разделен на две составляющие — плату за мощности и плату за электроэнергию.

Напомним, Казахстан в ближайшие 3−4 года планирует довести суммарную установленную мощность ВИЭ до 1 Гвт.

«Мы подписали сегодня соглашений где-то на более чем 700 мегаватт возобновляемых мощностей. В Казахстане за последние пару лет 300 МВт только ввели, из которых за последний год 150. Мы должны данные соглашения реализовать, чтобы 3% от всей электроэнергии к 2020 году было из ВИЭ», — заявил министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев во время выступления на «Экспо-2017».

При этом строительство около 500 Мвт мощностей будет финансировать ЕБРР (с ним и подписывали соглашения), который, в свою очередь, пообещал предоставить кредит в размере 250 млн долл., а также привлечь инвесторов с ещё 480 млн долл. Один из объектов (СЭС), которую профинансирует ЕБРР, будет располагаться возле космодрома Байконур. Банк выделяет на станцию мощностью 50 Мвт 28 млн долл. как соинвестор строительства. Также Казахстан реализует совместно с ENY и GE проект строительства ВЭС мощностью 100 Мвт.

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По сведениям министра, к 2050 году доля ВИЭ в энергетике страны должна достигнуть 42%, однако есть и более оптимистичные оценки. Кристиан Брейер, первый в Финляндии профессор в области солнечной экономики, выступая на том же форуме в Астане заявил, что у Казахстана есть все шансы полностью перевести энергетику на ВИЭ к 2050 году. Ранее в своих прогнозах он утверждал, что добиться этого к такому сроку смогут всего 3 страны мира (Индия, Иран, Нигерия).

Напомним также, сегодня, 13 июля, АО «Самрук-Энерго» и компания Wind Power GmbH подписали меморандум о сотрудничестве по проекту «Строительство СЭС 50 МВт «Солар-Парк» в районе города Капчагай Алма-Атинской области.

Чуть ранее, 21 июня 2017 года, в рамках реализации проекта «Евразия» правительство Казахстана подписало с международными компаниями меморандумы по проектам «Строительство ветровой электростанции «Астана ЭКСПО-2017», «Строительство солнечной электростанции», а также по вопросам развития возобновляемых источников энергии.

А 8 июня Казахстан подписал с Китаем ряд соглашений, в числе которых строительство ветровых электростанций в Шелекском коридоре Алма-Атинской области мощностью 60 мегаватт с перспективой расширения до 300 МВт, а также расширение ветропарка в районе Ерейментау с 45 до 300 МВт.

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