ФАС напомнила «Яндексу» и Uber о необходимости подать ходатайство

Москва, , 18:16 — REGNUM Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев по итогам заседания правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями заявил, что не исключает угрозу ограничения конкуренции на рынке после объединения бизнесов Uber и «Яндекс.Такси» по онлайн-заказу поездок.

По его словам, если два из трех основных агрегаторов пытаются слиться, то здесь присутствует угроза ограничению конкуренции.

Сначала, сказал Артемьев, нужно провести анализ рынка, то есть посмотреть цены и количество поездок. Кроме того, ФАС должна получить соответствующее ходатайство о слиянии от компаний.

Сделка должна быть рассмотрена через призму закона «О защите конкуренции», напомнил глава ведомства. Он также пояснил, что ФАС будет этим заниматься и выразил уверенность, что компании наверняка готовятся подать ходатайство — это их законное право, сообщает ТАСС.

Ранее компании «Яндекс» и Uber договорились о создании одного из самых крупных игроков на российском рынке сервисов заказа такси через интернет. В объединенную компанию «Яндекс» и Uber инвестируют $100 млн и $225 млн соответственно.

Контрольным пакетом акций в 59,3% будет владеть «Яндекс», Uber получит пакет в 36,6%, а еще 4,1% уйдут сотрудникам компании.