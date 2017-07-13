Системе промкооперации в Кировской области не хватает мобильнности

Киров, , 18:15 — REGNUM На сегодняшний день в Кировской области система производственной кооперации выстроена, но ей не хватает мобильности. Об этом генеральный директор АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» Геннадий Мамаев заявил в ходе встречи врио губернатора Игоря Васильева с руководством и членами Союза машиностроителей Кировской области, которая прошла 13 июля.

По словам Мамаева, если крупные заводы ещё могут найти общий язык, то малому бизнесу бывает трудно встроиться в систему производственной кооперации: «Считаю, что выстраивание взаимоотношений между предприятиями пойдёт быстрее, когда начнёт свою работу Инжиниринговый центр при ВятГУ».

Ориентировочно это должно произойти в сентябре 2017 года.

Директор ЭМСЗ «Лепсе» напомнил, что в решение о создании Совета главных конструкторов Кировской области и Инжинирингового центра при ВятГУ было приянто в апреле текущего года на совместном заседании правительства Кировской области, Союза машиностроителей и Вятского государственного университета.

«Это уникальный механизм комплексного взаимодействия власти, науки и бизнеса, созданный в целях диверсификации производства предприятий ОПК и развития внутрирегиональной кооперации», — отметил Мамаев.

Совет создан для реализации задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации по увеличению доли продукции гражданского и двойного назначения в общем объёме предприятий ОПК. К 2030 году необходимо достичь соотношения выпуска основной и гражданской продукции 50 на 50 процентов.

Среди задач Инжинирингового центра — разработка предложений по выпуску гражданской продукции либо продукции двойного назначения, проведение НИР и ОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), маркетинговых исследований рынка, производство опытных образцов продукции.

Также Мамаев отметил, что на сегодня доля продукции гражданского назначения в общем объёме производства предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Кировской области, составила 13,8%.

«Это показатель неплохой, но он свидетельствует, что до значений, определённых президентом России, есть куда расти», — заявил Васильев.

По его словам, выбор направления на диверсификацию оборонного производства и на внутрирегиональную кооперацию в регионе был верным.

«В сентябре, когда заработает Инжиниринговый центр, в процесс должны активно включиться предприятия малого и среднего бизнеса, которые крайне заинтересованы в получении заказа», — заявил врио губернатора.

Во встрече с Васильевым принимали участие председатель Законодательного Собрания области Владимир Быков, генеральный директор АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» Геннадий Мамаев, председатель Совета директоров ПАО «Завод «Маяк» Сергей Смирнов, генеральный директор АО «Кировское машиностроительное предприятие» Эдуард Носков и генеральный директор АО «Завод Сельмаш» Александр Чурин.

Это уже третья встреча главы региона с членами Союза машиностроителей Кировской области. Первая состоялась в сентябре 2016 года в Омутнинске.