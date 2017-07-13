В Крыму дефицит молока

Симферополь, , 18:11 — REGNUM Дефицит молока в Крыму составляет более 550 тысяч тонн, при том, что за последние годы производство молока на полуострове увеличено в два раза. Об этом сегодня, 13 июля, в Симферополе заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Крыму необходимо 800 тысяч тонн молока, а есть только 244 тысячи тонн. Дефицит — более 550 тысяч тонн. С января по май 2017 года произведено около 95 тысяч тонн, что на 100% больше, чем по графику 2016 года», — заявил министр, отметив, что в 2016 году сельхозпредприятиями было произведено — 243 тысячи тонн молока, в 2015 году — 243 тысячи тонн, а в 2014 году — 286 тысяч тонн.

В общем объёме производства молока, по его словам, только пятую часть занимают сельскохозяйственные предприятия.

Министр также отметил, что средняя продуктивность одной коровы в сельскохозяйственных предприятиях составила 5259 кг молока в год, а в хозяйствах населения этот показатель на уровне 3800 кг молока в год.

Также отметим, что сегодня комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РК приняла решение обратиться в территориальные органы Крыма и материковой части России в поисках предприятий, которые поставляют недоброкачественную молочную продукцию на полуостров.

В частности, по словам министра внутренних дел РК Сергея Абисова, анализ состояния в сфере молочной продукции в Крыму показал, что местным производителям не хватает сырья, поэтому они вынуждены закупать его на материковой части России, которое далеко не всегда соответствует нормам качества. В том числе были зафиксированы факты, когда в детсадах и школах обнаруживали продукцию с добавлением растительных жиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае специалисты Россельхознадзора заявили о том, что треть молочной продукции в детских садах Крыма оказалась фальсификатом. В пробах было обнаружено наличие растительных масел и сорбированных кислот.

«В этом году в детских садах Крыма отобрана 61 проба, из них в 19 обнаружены нежелательные добавки. Фальсификат был обнаружен в основном в завозной продукции», уточнили тогда в Минсельхозе.