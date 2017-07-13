В Симферополе «заморозили» точечную застройку

Симферополь, , 18:05 — REGNUM Администрация Симферополя остановила на неопределённый срок всю точечную застройку в городе, чтобы изучить каждый объект на предмет соблюдения российского законодательства. Об этом в ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«По итогам совещания с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым, руководством администрации города принято решение остановить всю точечную застройку на территории крымской столицы», — отметили в ведомстве.

В частности, по информации пресс-службы, речь идёт о работах на более чем 100 объектах по улицам: Луговая, Куйбышева, Донская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 июля глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился убрать каменный забор, который вместе с местом будущего аквапарка на улице Гурзуфской, захватил общественную зелёную зону.

«Для чего забор вообще построили? Это зеленая зона, я Бахареву (Геннадию Бахареву, главе администрации Симферополя — прим. ИА REGNUM ) сказал: снести его немедленно, этот забор. Я сам там проехал, ну просто в ужасе. Зачем зелёную зону оградили на Гурзуфской? Что, вообще, в голове ничего нет?!» — возмутился Аксёнов.

Также напомним, что в апреле этого года правительство республики вело до 2018 года мораторий на капитальное строительство в восьми городах и шести районах полуострова до момента проверки разрешительной документации по строительству указанных объектов Архитектурным градостроительным советом РК.

При этом глава Крыма отмечал, что соответствующее распоряжение носит сугубо временный характер и на самом деле мораторий продлится не более месяца. Этот запрет в основном касался строительства коммерческих объектов в приморских районах полуострова.

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