В столице Крыма остановлена вся точечная застройка

Симферополь, , 17:44 — REGNUM Вся точечная застройка на территории столицы Республики Крым города Симферополя прекращена с 12 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Решение принято по итогам совещания у главы республики Сергея Аксенова. В мэрии города подчеркнули, что речь идет обо всех объектах. В их числе названы, в частности, стройки на улице Луговой, на улице Куйбышева, 7, улице Донской, 6.

Речь идет, в частности, об объектах, против возведения которых жители Симферополя активно выступили на общественных слушаниях 8 июля. Так, на улице Куйбышева, 7, предлагалось построить жилую многоэтажку — буквально вплотную к уже существующей застройке, на месте парковки. На этих же слушаниях, которые в итоге признали нелигитимными (решено назначить новые, отдельно по каждому вопросу), симферопольцы высказались против строительства жилого массива между Абдалом и «Южной галереей». При этом, пишет сайт «Примечания», практически все спорные объекты касаются компании «Монолит», которую связывают с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Добавим, что в апреле на территории Крыма уже вводился запрет на капстроительство и реконструкцию объектов — до проверки выданных разрешений градостроительным советом.