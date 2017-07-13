ЦБ настаивает на праве раскрывать банковскую тайну после случая с «Югрой»

Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Центробанку необходимо предоставить право на профессиональное суждение, чтобы эффективней бороться с фиктивным капиталом и непрозрачным кредитованием собственников банков. Об этом 13 июля заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, две указанные причины называют среди тех, что привели к недавнему введению временной администрации в банке «Югра» и признанию случившегося страховым случаем для вкладчиков банка.

Право на профессиональное суждение предполагает механизм, при котором Центробанк сможет раскрывать правоохранителям банковскую тайну. Набиуллина понимает озабоченность рынка: банки полагают, что это может привести к произволу.

«Мы хотим убедить участников рынка, что это может быть прозрачной процедурой. На наш взгляд, введение профессионального суждения позволит нам лучше решать проблему фиктивного капитала», — сказала Набиуллина.

Она согласилась, что масштабы использования и фиктивного капитала, и кредитования собственников в российских банках значительны.

«Мы понимаем, что это очень большая проблема для банков. По кредитованию собственников мы движемся последовательно, но с переходным периодом, чтобы банки могли изменить ситуацию. Если бизнес собственника прозрачный, то мы относимся к этому на этом этапе, в этом году более снисходительно. Конечно, постепенно мы будем уходить и от этого, но постараемся дать возможность банкам выйти из этой проблемы. Мы понимаем, что она масштабна, бизнес многих банков на этом построен», — сказала Набиуллина.

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Как сообщалось, 10 июля в банке «Югра», входящем в топ-30 российских кредитных учреждений, была введена временная администрация. В ближайшие полгода Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обследует финансовое состояние банка и примет решение о его санации.

Напомним, с 2013 года, когда пост главы ЦБ заняла Эльвира Набиуллина, регулятор лишил лицензии более чем 300 банков, среди которых были и лидеры отрасли.

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