В ЛНР почти в 10 раз увеличилось количество ввозимых автомобилей

Луганск, , 17:46 — REGNUM Заместитель председателя Государственного таможенного комитета ЛНР Эдуард Бербец заявил, что количество ввезенных в республику автомобилей в первом полугодии 2017 года в девять раз превысило показатель аналогичного периода 2016 года. Об этом сегодня, 13 июля, он сообщил на брифинге в Луганске.

Чиновник отметил, что после того, как президент РФ Владимир Путин 18 февраля 2017 года подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», количество ввезенных в Луганскую Народную Республику автомобилей резко возросло.

«За прошедшие полгода количество транспортных средств, которые были ввезены в режиме импорта, то есть проведено таможенное оформление, уплата полных налогов, превысило уже 900 единиц. Это уже в девять раз больше, чем за аналогичный период 2016 года», — рассказал Бербец.

Зампред гостаможни ЛНР отметил, что такая положительная динамика говорит о том, что жители ЛНР могут себе позволить покупать автомобили, а значит, «уровень жизни в республике повышается».

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Кроме того, Эдуард Бербец рассказал, что Государственный таможенный комитет ЛНР практически ежедневно передает в МВД информацию о ввезенных в республику автомобилях.

«В конце июня Государственный таможенный комитет подписал соглашение с Министерством внутренних дел об информационном обмене, и теперь информация о перемещенных транспортных средствах через таможенную границу республики практически каждодневно поступает в управление ГИБДД МВД ЛНР», — отметил он.

Бербец пояснил, что информационный обмен между ведомствами позволяет более эффективно контролировать транспортные средства, которые находятся в республике, а также своевременность постановки автомобилей на временный учет.

«Поэтому мы такой процедурой облегчили жизнь и тем гражданам, которые соприкасаются с транспортными средствами и, соответственно, сами более жестко стали контролировать исполнение требований законодательства», — резюмировал он.

Также Эдуард Бербец напомнил, что нарушение сроков временного ввоза транспортных средств на территорию республики влечет за собой штраф в размере от 1700 до 34 000 руб.

«Широкое распространение имеют случаи, когда граждане ввозят транспортные средства по доверенности в режиме «временного ввоза. Для этого необходимо, чтобы транспортное средство находилось на учете в других государствах, и чтобы у пользователя или владельца были документы, подтверждающие право пользования. При наличие таких документов лица, пересекающие границу на таких транспортных средствах, оформляют пассажирскую таможенную декларацию, указывают срок обратного вывоза и с этого момента обязательства гражданина находятся на контроле. В последнее время, так как более полутора лет такой механизм существует, участились случаи, когда лица, дававшие обязательства, забывают о своих обязательствах перед государством. Ответственность за нарушение таможенных правил за несвоевременное выполнение обязательства об обратном вывозе предусмотрено Таможенным кодексом через статью 481 и предусматривает штраф от 1700 до 34 000 рублей в зависимости от сроков, на которые было нарушено данное обязательство», — рассказал представитель комитета.

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Он отметил, что лицам, которые по форс-мажорным обстоятельствам не могут вывезти транспортное средство в указанные сроки, следует до конца срока временного ввоза обратиться в Государственный таможенный комитет с письменным заявлением.

Бербец также призвал граждан указывать во временном ввозе сроки «с запасом» даже в случаях, если пользователь транспортного средства планирует находиться на территории республики непродолжительное время.

Представитель комитета напомнил, что максимальный срок временного ввоза составляет один год.