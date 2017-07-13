«Поехали на новом»: в Липецке обновленный общественный транспорт дает сбой

Липецк, , 17:28 — REGNUM В Липецке из 21 нового автобуса, приобретенного властями по программе обновления городского пассажирского транспорта, у восьми обнаружились технические неполадки. Об это сообщает портал Gorod48 со ссылкой на сотрудника МУП «Липецкпассажиртранс».

"У трех автобусов проблемы с двигателями, у трех — с электроникой, у одного не работает гидрозамедлитель, еще у одного полетело рулевое управление», — цитирует издание слова источника.

Ключи от 21 нового автобуса 30 июня вручили водителям муниципального «Липецкпассажиртранса» первые лица города. Автобусы ЛиАЗ были приобретены по программе обновления пассажирского транспорта города, реализуемой при поддержке региональных властей. На их покупку ушло более 150 млн рублей.

С июля они вышли на маршруты с пометками «Т» и знаками «#Поехали_На_Новом». Часть автобусов отправили на троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 7, 9, 12, «чтобы жители смогли оценить преимущества новой техники».

В салонах новых автобусов есть камеры видеонаблюдения, информационные табло и аудио-информаторы. Также они оснащены специальными откидными люками для маломобильных граждан местами для крепления инвалидных колясок в салоне.

«Перед нами стоит задача в ближайшие три-пять лет обновить весь общественный транспорт в городе. Первый шаг в этом направлении мы сегодня сделали — закупили 21 автобус среднего класса — на 75 мест. Планируем еще минимум 40 новых автобусов в следующем году. Рассматриваем варианты приобретения машин вместимости от 25 до 90 мест, с тем, чтобы рационально распределять их по маршрутам разной загруженности», — заявил мэр Сергей Иванов на торжественной церемонии.

Также в Липецке приветствуют инновации в сфере пассажирского транспорта: два месяца планируют испытывать газомоторный автобус компании Volgabus, готовятся к испытаниям электробуса КамАЗ и спорят, что лучше — скоростной трамвай или метро. Параллельно в городе проходит транспортная реформа — весь пассажирский транспорт переводят на безналичную систему оплаты. После окончания «испытательного срока» расплачиваться картой будет выгоднее, чем платить кондукторам наличными.

Правда, пока власти обсуждают инновации, липчане боятся, что их лишат уже существующего транспорта: например, депутат горсовета Николай Быковских считает, что троллейбусы с липецких улиц «вытесняют» намеренно, и требует от прокуратуры «навести порядок на муниципальном предприятии «Липецкпассажиртранс» и предотвратить ликвидацию троллейбусного сообщения».

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