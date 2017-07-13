От 110 тыс. рублей и ниже: рейтинг регионов по уровню зарплат

Чебоксары, , 17:04 — REGNUM В апреле в России среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 38 389 рублей. Это на 8% больше, чем было в апреле 2016 года. По сравнению с мартом 2017 года рост зарплаты составил 3,7%. Среди регионов максимальные показатели зарегистрированы в Ямало-ненецком автономном округе, Чукотке и Москве. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Среди федеральных округов в апреле текущего года наибольшая средняя зарплата сложилась в Центральном и Дальневосточном федеральном округах, составив соответственно 52 153 и 48 351 рублей. На третьем месте — Уральский федеральный округ со средней зарплатой в 45 812 рублей. Далее идут Северо-Западный (43 841 рублей), Сибирский (32 925 рублей) и Приволжский (28 581 рублей) федеральные округа. Замыкают зарплатный рейтинг Южный (28 140 рублей) и Северо-Кавказский (23 064 рублей) федеральные округа.

В ЦФО лидерами по уровню средней зарплаты являются Москва и Подмосковье, где данный показатель составил соответственно 86 759 и 45 133 рублей. На третьем месте — Калужская область, где средняя зарплата достигла 32 690 рублей. В аутсайдерах — Ивановская область (22 066 рублей) и Тамбовская область (23 125 рублей).

На Дальнем Востоке больше всего получают на Чукотке (94 719 рублей) и Магаданской области (74 258 рублей). Дешевле всего труд в Еврейской автономной области (33 862 рубля) и Приморском крае (36 660 рублей).

На Урале максимальная средняя зарплата зарегистрирована в Ямало-ненецком автономном округе — 109 343 рубля. Худший показатель — в Курганской области, где средняя зарплата в апреле составляла 24 017 рублей.

В Северо-Западном федеральном округе лидерами по уровню средней заработной платы стали Ненецкий автономный округ (76 616 рублей), Санкт-Петербург (53 261 рубль) и Мурманская область (51 789 рублей). Меньше всего платят работникам в Псковской области (22 747 рублей) и Новгородской области (27 903 рубля).

Среди регионов Сибири самая высокая средняя зарплата зарегистрирована в Красноярском крае (40 295 рублей) и Томской области (37 669 рублей), минимальная — в Алтайском крае (21 953 рубля).

В Поволжье выше среднеокружного средняя зарплата была в пяти регионах: в Пермском крае (32 565 рублей), Татарии (31 874 рубля), Нижегородской области (30 301 рубль), Самарской области (30 215 рублей) и Башкирии (29 140 рублей). Аутсайдерами являются Чувашия (23 592 рубля) и Мордовия (23 604 рубля).

Среди регионов Южного федерального округа первое место по уровню средней зарплаты занимает Астраханская область (30 942 рубля), за ней идут Краснодарский край (29 526 рублей) и Ростовская область (28 024 рубля). На последнем месте — Калмыкия (22 046 рублей).

В Северо-Кавказском федеральном округе лидерами являются Ставропольский край (25 751 рубль) и Чечня (22 768 рублей), минимальный показатель — в Дагестане (20 248 рублей).

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