Мэрия Ярославля оплачивает некачественный ремонт дорог?

Ярославль, , 17:03 — REGNUM Ярославские активисты-общественники предполагают, что несмотря на все заверения городской власти, Агентство по муниципальному заказу мэрии Ярославля принимает и оплачивает объёмы ямочного ремонта, выполненные компанией «Северный поток» с нарушением технологии, т. е. брак.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM участники группы «Дороги Ярославля», весной этого года активисты-общественники осуществляли контроль за выполнением компанией «Северный поток» ямочного ремонта улицы Чехова (от улицы Угличской до Привокзальной площади). Учитывая погодные условия, ремонт осуществлялся «литым асфальтом». Сами работы и совместная деятельность городских властей и общественности стали основой телевизионных репортажей. В съёмках принимал участие и мэр Ярославля Владимир Слепцов.

В мае 2017 года общественники посетили лабораторию Агентства по муниципальному заказу (АМЗ) мэрии Ярославля, которая в частности осуществляет контроль материалов используемых при выполнении ремонтных работ. Оптимистичный сюжет об этом также показало региональное телевидение, которое почему-то умолчало, что в лаборатории АМЗ был составлен акт о несоответствии пробы асфальта с улицы Чехова установленным нормам.

По словам активистов, в ответ на вопрос о судьбе брака ответственные сотрудники мэрии заявили, что эти объёмы не будут приняты и оплачены, но вместо переделки подрядчик выполнит соответствующий объём работ на другом объекте. Такой подход к проблеме показался общественникам вполне логичным, поскольку даже несоответствующий нормам асфальт лучше ям, при этом появляется возможность отремонтировать ещё какой-то проблемный участок на дорогах города.

Кроме непосредственного контроля за ходом ремонтных работ члены группы «Дороги Ярославля» осуществляют мониторинг официальной информации, связанной с исполнением муниципальных контрактов. Согласно документов, опубликованных на портале госзакупок, в рамках исполнения компанией «Северный поток» муниципального контракта по ямочному ремонту дорог Ярославля, объемы ремонта, выполненные на улице Чехова приняты, и мэрией города оплачены. По подсчётам общественников, власти города приняли и оплатили брак на сумму 757 тысяч рублей.

Каких-либо комментариев от власти по этому факту ни общественники, ни корреспондент ИА REGNUM получить не смогли.

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