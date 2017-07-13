Названы самые богатые чиновницы России — Forbes Woman

Москва, , 16:55 — REGNUM Рейтинг самых богатых чиновниц Российской Федерации возглавила депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия») — в 2016 году ее доход составил 56, 2 млн рублей, пишет Forbes Woman.

На втором месте в рейтинге издания — сенатор от Тувы Людмила Нарусова, она заработала 28,7 млн рублей. Замыкает тройку лидеров заместитель спикера Госдумы Ольга Епифанова с доходом в 24,5 млн рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко стала четвертой, она заработала 22,9 млн рублей. В пятерку лидеров вошла и член международного комитета Госдумы Елена Панина (16,5 млн рублей).

Седьмое место у вице-премьера Ольги Голодец (15,6 млн рублей), ее опередила член думского комитета по энергетике Наталья Назарова (15,7 млн).

На восьмом и девятом месте рейтинга зампред комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая (15,4 млн) и зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова (12,3 млн) .

Замыкает десятку член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко (10,5 млн). Общий доход попавших в рейтинг чиновниц составил 220 млн рублей.

В список не вошли представительницы Банка России, поскольку они не являются федеральными чиновниками. Лидером стала бы тогда зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, она задекларировала в 2016 году доход в 74,3 млн рублей. С третьего места Епифанову потеснила бы другой зампред ЦБ Ксения Юдаева, с доходом в 31,9 млн рублей.