Образцовым саратовским полицейским вручили автомобили NIVA

Саратов, , 16:56 — REGNUM В правительстве Саратовской области 13 июля чествовали участковых уполномоченных, показавшим наиболее успешные результаты при сдаче контрольных нормативов по служебным дисциплинам. Как сообщает ИА REGNUM, губернатор Валерий Радаев вручил лучшим полицейским дипломы, а начальник ГУ МВД региона Сергей Аренин — ключи от новых служебных автомобилей NIVA.

За первое место награжден участковый из Красноармейского района старший лейтенант Максим Бобылев, за второе — лейтенант Александр Зенков (ОП№7 в составе УМВД по Саратову), за третье — майор Сергей Гончаров из Ровенского района.

По итогам проверок самыми образцово-показательными участковыми пунктами полиции (оценивались функциональность, техническое состояние и внешний вид помещений) названы: отдел полиции №1 «Хвалынский», отдел полиции № 1 в Саратове и отдел МВД РФ «Татищевский». После награждения состоялся праздничный концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в 2016 году к Дню защитника Отечества участковым уполномоченным полиции областное руководство вручило ключи от 13 новых служебных автомобилей. Машины были переданы в Саратов, Саратовский, Энгельсский, Калининский, Базарно-Карабулакский, Воскресенский и Пугачевский районы.