«Рублю помогает расти доллар»

Москва, , 16:24 — REGNUM Российская валюта смогла вернуться к уровню 60 рублей за доллар под влиянием мягкой риторики главы ФРС Джанет Йеллен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Благодаря неуверенности регулятора и его словам о крайне осторожном подходе к повышению процентных ставок, инвесторы вновь заинтересовались рискованными активами, а валюты развивающихся стран получили импульс для роста», — отметил эксперт.

Таким образом, по его мнению, «стратегия керри-трейд вновь набирает популярность, однако полномасштабный возврат иностранных фондов в отечественные активы будут удерживать новые антироссийские санкции, анонсированные США».

«Текущее поведение цен на нефть показывает, что сейчас инвесторам гораздо важнее динамика добычи сланцевых компаний, а не запасы сырья в американских хранилищах», — считает эксперт.

«Несмотря на значительное сокращение запасов, нефтяные котировки продолжают испытывать серьезное давление, ведь низкие цены на сырье никак не влияют на растущий аппетит «сланцевиков», вопреки всем ожиданиям», — пояснил Мащенко.

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и крайне высокую вероятность дальнейшего падения нефти к отметкам $47,50 за баррель, можно ожидать движение нацвалюты в диапазоне 59,50 — 60 рублей за доллар и 68 — 68,50 за евро до конца недели», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 14 июля составляют 60,18 рубля за американскую валюту и 68,81 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 44 и 63 копейки соответственно.