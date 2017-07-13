В Камбодже готовятся к испытаниям самой крупной ГЭС

Пномпень, , 16:22 — REGNUM Департамент энергетики Камбоджи (EAC) опубликовал заявление, согласно которому, 15 июля состоится первое испытание самой крупной гидроэлектростанции страны Lower Sesan II, построенной китайской компанией Hydrolancang International Energy. Строительство уникального объекта инфраструктуры заняло более трех лет.

400-мегаватная гидроэлектростанция является совместным предприятием, акции которого разделены между китайской Hydrolancang International Energy (51%), камбоджийской Royal Group (39%) и вьетнамской EVN International (10%), пишет «Сина синьвэнь».

Стоимость проекта составила более $928 млн. Согласно достигнутым договоренностям, после испытаний и ввода ГЭС в эксплуатацию совместное предприятие будет продавать электроэнергию энергетической компании Electricity of Cambodia по фиксированной льготной цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Камбоджи одобрило два проекта, которые предусматривают развитие электроэнергетической системы страны, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

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