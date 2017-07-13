«Нефти больше не на чем дорожать»

Москва, , 16:17 — REGNUM Цены на нефть 13 июля днем снижались, однако в этих продажах не усматривается эмоциональной составляющей. Подобное наблюдение дает шанс на скорую стабилизацию, но только в том случае, если новостной поток не преподнесет сюрпризов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Опубликованные накануне данные Минэнерго США показали, что запасы черного золота упали на 7,564 млн баррелей — это почти втрое выше прогнозов.

Запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, запасы дистиллятов (и это был неприятный сюрприз) выросли на 3,1 млн баррелей.

Стратегический резерв нефти в США снизился за неделю к 7 июля на 0,5%, добыча в США укрепилась на 0,63% и составила 9,397 млн баррелей/сутки», — привела цифры Бодрова.

«Особенной реакции на эту статистику не было: эффект разорвавшейся бомбы пришелся на релиз API, в котором было хорошо видно такую тенденцию, и продажи идут скорее на ожидавшихся фактах», — отметила эксперт.

Добавим, 13 июля баррель Brent во второй половине дня торгуется по $47,60 (-0,3%). Баррель легкой нефти WTI стоит $45,42 (-0,1%). Сегодняшний день «бочка» североморской нефти завершит в пределах $47,10−47,75.

Читайте также: «Нефть в нисходящем тренде»