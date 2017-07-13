Греф похоронил традиционный банкинг

Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Понятие традиционного банкинга уже ушло в прошлое в связи с бурным развитием новых информационных технологий. Об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Греф отметил, что финтех-стартапы с каждым годом привлекают всё больше инвестиций, а срок, за который они могут достичь капитализации в 1 млрд долларов, сокращается. Более того, зонтик регулятора сегодня фактически защищает традиционные банки, «покупает им время» на то, чтобы понять, как конкурировать с новыми компаниями, потому что не осталось почти ни одной сферы, в которой бы не работали финтехи.

«Маленькие финтехи мечтают быть проданными банкам. А вот Google, Apple, Amazon и так далее по списку — они не мечтают быть проданными банкам. И когда они придут на нашу площадку, тогда у нас начнутся реальные проблемы. Думаю, что мы вспомним сегодняшние времена как золотые», — сказал Греф.

«Сбербанк» за два года сократил 1,2 тыс. отделений, которые занимались обслуживанием корпоративных клиентов, и динамика только нарастает. По словам Грефа, уже 100% корпоративных клиентов пользуются исключительно интернет-банком, и нуждаются только в редких консультациях, которые можно давать по телефону.

«Если мы настроим законодательство, то, в принципе, хождение в банк предприятиями в самое ближайшее время станет историей. Объем инвестиций в финтехе и количество клиентов, которые пользуются интернет-банкингом, настолько широки, что сегодня традиционный банк просто уже ушел в историю. Это будущее уже наступило», — сказал Греф.

Частные клиенты также не горят желанием «терять время в банке», поэтому банкам следует научиться «приходить к клиенту». Причем искать снисхождения у поколения Y, рожденного после 1981 года, бесполезно, подчеркивает Герман Греф.

«Мы все переходим в поколение миллениалов. И, конечно, миллениалы не простят нам нахождения во вчерашнем дне. Они, очевидно, будут использовать только те сервисы и только те компании, которые им удобны. Они совершенно безжалостны. Они значительно более безжалостны, чем финтехи. С ними, в отличие от регулятора, договориться будет невозможно. К сожалению, самые строгие наши судьи, это наши клиенты», — говорит Греф.

Еще одним страхом банковского сектора, отмечает он, являются технологические взрывы, а именно биткоин, который на данный момент является самой прорывной и серьезной технологией, которая уже работает на площадке традиционных банков.

«Пока мы не видим, где наше место. Очевидно, что мы должны возглавить движение биткоина. Если этой технологией не воспользоваться, она станет значительно более опасна, чем эта огромная армия финтеха», — подчеркнул глава «Сбербанка».

По его мнению, самой большой надеждой банковского сектора является внедрение искусственного интеллекта, который сможет одновременно обеспечить персонифицированный сервис, безопасность и сократить расходы.

«Очевидно, что сотни тысяч рабочих мест в банковском секторе в ближайшие несколько лет будут заменены на ботов, роботов и иные средства автоматизированного принятия решений», — заключил Греф.