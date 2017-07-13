«Объединение такси «Яндекс» и Uber на тарифы не повлияет»

Москва, , 16:04 — REGNUM Объединение «Яндекс» и Uber и создание единой службы онлайн-заказа такси придется согласовывать в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), так как оба игрока занимали довольно существенный процент рынка такси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк.

«Шансов на то, что сделка в ФАС будет согласована, очень много, так как Яндекс и Uber все же не занимали монопольное положение. Помимо них есть остается немало крупных игроков, занимающих значительные доли рынка, среди которых Fasten, RuTaxi, и Gett», — считает Хижняк.

Ранее руководители двух компаний решили создать новую единую структуру, которая объединит бизнес «Яндекса» и Uber. При этом пользователи сервисом не увидят никаких изменений, уверены в Яндексе, поскольку заказать такси можно будет с помощью обоих мобильных приложений. Между тем, для водителей новая система будет удобней — они окажутся объединены на одной платформе.

«Объединение платформы для водителей Uber и Яндекс приведет к более эффективному распределению заказов между водителями, что положительно отразится на их заработках», — уверен Хижняк.

Он уверен, что на стоимости поездок слияние двух компаний также не скажется.

«Тарифная политика сервисов не изменится, так как конкуренция на рынке такси никуда не делась», — отмечает Хижняк.

По его словам, в борьбе за клиентов, сервис скорее всего не будет поднимать цены на перевозки пассажиров.