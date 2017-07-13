Тысяча сто работников университета в Мурманске остались без зарплаты

Мурманск, , 15:58 — REGNUM Тысяча сто работников Мурманского государственного технического университета вот уже полтора месяца не получают никаких выплат от работодателя. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в вузе, проблемы с государственным финансированием начались после того, как МГТУ сменил учредителя — соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев в апреле 2017 года.

«Проблемы начались чуть позже, в начале июня 2017 года, — прокомментировали в МГТУ. — Но фактически университет сменил учредителя с Федерального агентства по рыболовству на министерство образования и науки Российской Федерации 29 июня 2017 года».

Как подчеркнули в МГТУ, университет впервые столкнулся с подобной проблемой. После того как Росрыболовство было вынуждено отказаться от «мореходки», миллионы рублей будто растворились в воздухе. В Минобрнауки на текущее положение дел повлиять не могут, хотя находятся в постоянном взаимодействии с Росрыболовством.

«Речь идёт о недофинансировании общим объёмом более 70 миллионов рублей, — добавили в МГТУ. — Другие вузы Росрыболовства средства получили. Складывается ощущение, что так агентство мстит нашему новому учредителю. Только страдают при этом, как это нередко бывает, люди, абсолютно далёкие от межведомственных коллизий. Денежные средства, которые Росрыболовство должно было перечислить во втором квартале текущего года в полном объёме, были доведены лишь частично, без учёта отпускного периода северян».

В итоге, из-за отсутствия денег людям приходится корректировать свои планы, связанные с отдыхом: многие северяне предпочитают ездить в отпуск именно летом. А у преподавателей и профессорско-преподавательского состава просто нет другой возможности отдыхать — 1 сентября начинается учебный процесс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, недавняя смена учредителя технического университета — это мера, связанная с процессом создания опорного вуза в Мурманске.

Напомним, о том, что в регионе на базе имеющихся двух госуниверситетов появится свой «супер-вуз», стало известно осенью 2015 года. Инициатором проекта выступила губернатор Марина Ковтун. Заявления о слиянии образовательных организаций — Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета появились в СМИ весной 2017 года, однако документов с подобным решением нет до сих пор.

8 апреля 2017 года распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Мурманский государственный технический университет, находившийся в ведении Федерального агентства по рыболовству, перешёл в ведение министерства образования и науки Российской Федерации. Предполагается, что эта мера позволит ускорить процесс слияния университетов.

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