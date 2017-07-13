На Украине повышаются тарифы на электроэнергию

Киев, , 16:00 — REGNUM С 1 сентября 2017 года увеличится ставка платы за электроэнергию со станций «Укргидроэнерго» на 52%, сообщает 13 июля «Зеркало недели».

Такое решение приняла национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В результате повышения тарифов, стоимость электроэнергии, отпускаемой со станций «Укргидроэнерго», увеличится с 51 копейки до 77 копеек за 1 квт-ч (без НДС).

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Отмечается, что рост тарифа связан с увеличением финансирования инвестиционной программы НКРЭКУ на 2017 год на 23,3% — до 4,734 млрд гривен ($180 млн). Рост финансирования, в свою очередь, связан с увеличением расходов на строительство гидроагрегата №4 Днестровской ГАЭС.

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Напомним, ранее НКРЭКУ ввела тарифы на вход и выход из газотранспортной системы (ГТС) Украины. Так, за вход в украинскую ГТС операторы будут платить 296,8 грн. (623 руб.) за 1 тыс. куб. м. газа в сутки без учета НДС, а за подключение к магистральным газопроводам потребители будут платить 322,1 грн. (676 руб.) за 1 тыс. куб. м. газа в сутки без учета НДС.

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