Деньги есть, задача – конвертировать их в тверские дороги: Руденя

Тверь, , 15:53 — REGNUM Ремонт улично-дорожной сети стартовал в Твери: в рамках первого этапа за счёт средств дорожного фонда Тверской области в порядок приведут 20 объектов общей протяжённостью 12,7 км. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области 13 июля. Глава региона поручил обеспечить оптимальные сроки исполнения работ.

«Мы привлекли достаточно серьёзные деньги, наша задача — чтобы они были конвертированы в километры дорог, которые соответствуют требованиям федерального и регионального стандартов», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время уже определены подрядчики по всем объектам, большинство из них приступили к исполнению работ. На ремонт дорог в областном центре выделено 100 млн рублей — большая часть, 70 млн рублей, выделил областной бюджет, еще 30 добавил бюджет города.

Дорожники должны привести в порядок около 100 тыс. квадратных метров дорожного покрытия. Первый этап включает в себя ремонт дорожного покрытия на Старом и Новом мостах через Волгу, Бежецком шоссе от границы города до поворота на деревню Глазково, Петербургском шоссе от «Горбатого» моста до выезда из Твери, в план включен проезд от улицы Борзовской через пос. 1 мая до границы города. Кроме того, будут отремонтированы улицы Маршала Конева, Коробкова, Попова, 4-я Путейская, Соревнования, Конечная, Линейная, Сквозная, Циолковского, Учебная, 2-я Пухальского, Павлика Морозова, Промышленный проезд, 1-й и 2-й проезды Карпинского. Запланирован ремонт опор моста через Тьмаку в створе Комсомольской площади. При отборе объектов учитывалось состояние дорог, интенсивность движения, обращения граждан, состояние подземных коммуникаций, прохождение маршрутов общественного автотранспорта.

Ремонт планируется основательный: рабочие должны будут провести фрезерование и разборку имеющегося асфальтобетонного покрытия, восстановить основание дороги, положить выравнивающий слой и новый асфальт, укрепление обочин, ремонт горловин колодцев, разборку и установку бордюрного камня.

Отметим, что в 2017 году общий бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей — это на 1,4 млрд больше, чем годом ранее. Кроме того, более миллиарда регион получил из федеральной казны на приведение автодорог в нормативное состояние.

Всего по итогам 2017 года в регионе планируется отремонтировать более 300 км региональных дорог, 190 км местных дорог и порядка 300 тыс. кв. м дворовых территорий. Для обеспечения высокого качества проводимых работ Правительством области утверждены общие требования к качеству ремонта и содержания дорог.