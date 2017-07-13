Саудовская Аравия сокращает объемы поставки нефти в США

Эр-Рияд, , 15:41 — REGNUM

Саудовская Аравия сократила поставки сырой нефти в США в попытке сократить объемы топлива на рынке, сообщает Reuters.

Так, по данным Энергетической информационной администрации США, объемы поставки нефти из Саудовской Аравии в среднем составляли менее 900 тыс. баррелей в сутки за последние четыре недели до 7 июля.

Как отметил источники в нефтедобывающей промышленности ближневосточного государства, импорт нефти в августе нынешнего года сократится до 800 тыс. баррелей в сутки.

«Саудовская Аравия стремится добиться улучшения на рынки нефти, а также ускорить процесс балансировки», — подчеркнул источник, знакомый с политикой нефтяной отросли королевства.

Королевство сокращает экспорт во все страны, однако именно сокращение экспорта в США имеет особенно важный характер, поскольку поставки туда в наибольшей степени влияют на цены.

Сокращая поставки, Саудовская Аравия надеется сократить запасы нефти у США и тем самым продемонстрировать скептически настроенным трейдерам, что долгожданная ребалансировка рынка наконец началась.