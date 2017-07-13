Саудовская Аравия сокращает объемы поставки нефти в США

Эр-Рияд, 13 июля 2017, 15:41 — REGNUM
Саудовская Аравия сократила поставки сырой нефти в США в попытке сократить объемы топлива на рынке, сообщает Reuters.
Так, по данным Энергетической информационной администрации США, объемы поставки нефти из Саудовской Аравии в среднем составляли менее 900 тыс. баррелей в сутки за последние четыре недели до 7 июля.
Как отметил источники в нефтедобывающей промышленности ближневосточного государства, импорт нефти в августе нынешнего года сократится до 800 тыс. баррелей в сутки.
«Саудовская Аравия стремится добиться улучшения на рынки нефти, а также ускорить процесс балансировки», — подчеркнул источник, знакомый с политикой нефтяной отросли королевства.
Королевство сокращает экспорт во все страны, однако именно сокращение экспорта в США имеет особенно важный характер, поскольку поставки туда в наибольшей степени влияют на цены.
Сокращая поставки, Саудовская Аравия надеется сократить запасы нефти у США и тем самым продемонстрировать скептически настроенным трейдерам, что долгожданная ребалансировка рынка наконец началась.