«Спрос на ОФЗ поддержал рубль»

Москва, , 15:39 — REGNUM Накануне Минфин провел аукцион облигаций федерального займа. Данные аукционы прошли довольно удачно, Минфину удалось реализовать ведь заявленный объем в 30 млрд рублей. Отчасти это может свидетельствовать о возобновлении спроса на российский госдолг со стороны нерезидентов. Это сейчас считается ключевым фактором, который поддержал курс российской валюты в последние дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

«В тоже время Центробанк РФ обнаружил дыру в платежном балансе. В июне экономика потеряла на 4 млрд долларов больше, чем заработала. И по итогам второго квартала показатель платежного баланса также ушел в минус», — отметил эксперт.

По его мнению, «причиной этому стал интерес российских туристов к зарубежным поездкам, а также отток дивидендных доходов российских компаний за рубеж. Недостача в платежном балансе стала рекордной с 1998 года. Отток валюты из страны, в свою очередь, может стать фактором давления на курс российского рубля».

«Сейчас наблюдается довольно парадоксальная ситуация. Российский рубль растет вместе со снижающимися котировками нефти. Главной причиной этому стали успешные аукционы Минфина. Однако, эффект от этих аукционов будет достаточно кратковременным», — считает Задоя.

«Скорей всего, пара доллар/рубль в ближайшее время вновь вернется выше отметки 60 при стабильности цен на нефть. В случае, если котировки черного золота упадут ниже $47 за баррель и нацелятся на новые годовые минимумы, можно будет увидеть прорывы вплоть до уровня 62−63 рубля за доллар», — полагает эксперт.

Добавим, 13 июля на торгах московской биржи за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 80 копеек, евро торгуется в районе отметки 68,10, индекс ММВБ держится в районе 1950 пунктов, а котировки нефти марки Brent опустились ниже 48$ за баррель.

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