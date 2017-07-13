«Газпром» собирается начать поставки СПГ в Бахрейн

Манама, , 15:42 — REGNUM «Газпром» может начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Бахрейн в ближайшие несколько лет. По крайней мере, сейчас стороны обсуждают такую возможность. Об этом сегодня, 13 июля, журналистам сообщил министр нефти Бахрейна шейх Мохамед бен Халифа бин Ахмед аль Халифа на Мировом нефтяном конгрессе в Турции.

По его словам, сейчас Бахрейн и «Газпром» обсуждают возможность осуществления СПГ в эту ближневосточную страну. Пока речь идет об объемах от 3 до 6 млн тонн в год. Как пояснил министр, такова мощность строящегося в стране СПГ-терминала. Сейчас главной темой обсуждений является оптимизация возможностей поставки, однако пока решения по этому поводу нет.

Отметим, что Бахрейн располагает определенными собственными запасами газа. Этот показатель оценивается примерно в 172 млрд кубометров газа в год, газодобыча страны базируется на месторождении Авали. Однако этот энергоноситель направляется в основном на внутренние нужды. Так, по итогам 2015 года в Бахрейне было добыто в общей сложности 21,3 млрд кубометров газа. Пока экспорт и импорт голубого топлива отсутствует. В 2007 году здесь была создана компания Nogaholding (Oil and Gas Holding Company), главной целью которой является владений и управление всеми государственными активами в углеводородном секторе Бахрейна.

Что касается сотрудничества Бахрейна с «Газпромом», то 6 сентября 2016 года председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и министр нефти Королевства Бахрейн, председатель Совета директоров компании Nogaholding Мухаммед Бен Халифа Бен Ахмед Аль Халифа подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области сжиженного природного газа. На церемонии подписания документа присутствовали президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халиф.

В феврале уже 2017 года в министерстве и промышленности России сообщили, что РФ и Бахрейн детально прорабатывают возможность осуществления поставок газа на рынок королевства. Министр нефти Бахрейна говорил, что первый в стране терминал по приему СПГ будет готов к работе в конце 2018 года, а начать прием российского сжиженного газа терминал сможет уже в 2019 году.

Позднее стало известно, что Бахрейн ведет переговоры по поводу поставок СПГ сразу с двумя российскими компаниями — «Газпромом» и «Роснефтью». Причем стороны тогда обсуждали перспективы сотрудничества еще и в области геологоразведки.

К апрелю «Газпрому» и королевству удалось договориться. Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, стороны пришли к соглашению по поводу участия в разведке нефтегазовых месторождений. По словам политика, король Бахрейна также заинтересован в возможном сотрудничестве с Чечней в экономике и в социальной сфере.

Если говорить об экспорте российского СПГ в целом, то в «Газпром» ранее уже говорили о том, что самыми перспективными рынками сбыта сжиженного газа из РФ является Азия, Латинская Америка и Ближний Восток. В частности, среди возможных покупателей российского СПГ отмечался Бахрейн.

Читайте ранее в этом сюжете: Катар: Арабские государства проявили «явную агрессию» против Дохи