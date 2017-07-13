Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП на Украине

Киев, , 15:30 — REGNUM Прогноз по росту ВВП Украины в 2018 и 2019 годах улучшил Всемирный банк, сообщает 13 июля «Еспрессо».

Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка, рост ВВП Украины в 2018 году составит 3,5% вместо прежних 3%, а в 2019 году — 4% вместо 3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по росту инфляции на Украине в 2017 году. По данным банка, рост инфляции к концу 2017 года на Украине увеличится на 1,5% по сравнению с прошлым прогнозом — с 8,5% до 10%.

Причиной роста инфляции называется повышение минимальной заработной платы на Украине. По словам ведущего экономиста представительства Всемирного банка на Украине, в Белоруссии и Молдавии Анастасии Головач, рост инфляции на Украине в дальнейшем замедлится и составит в 2018 году 7%, в 2019 году — 6%.

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