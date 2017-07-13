«Пока Россия остается сырьевым придатком роста экономики не будет»

Москва, , 15:27 — REGNUM Любой сырьевой экономике, безусловно, нужны структурные преобразования, поскольку только они обеспечивают появление новых драйверов роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

«Российские монетарные власти на протяжении 20 лет констатируют их необходимость, однако, дальше слов дело не движется. Благосостояние российской экономики, что в 2000 году, что сейчас зависит только от одного — высоких цен на нефть», — отметил эксперт.

«К сожалению, реформировать экономику, когда частично израсходованы национальные запасники, будет проблематично, ведь для этого нужны колоссальные инвестиции. Планы ЦБ удержать инфляцию на текущем уровне похвальны, но ЦБ не в состоянии контролировать индекс потребительских цен», — считает Деев.

По его мнению, «эту функцию выполняют либо здоровая потребительская активность, которой в России нет, либо рубль, продолжающий копировать поведение нефти».

«Остается надеться, что рынок нефти еще увидит период супервысоких цен, а российские денежные власти, наученные опытом, используют его для пополнения ФНБ и ЗВР и последующего перераспределения капитала в пользу реального сектора экономики. Иначе, быть России и дальше сырьевым придатком», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе заявила, что «сейчас наша экономика находится в начале нового цикла. Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким». «В 2017 году мы ожидаем рост на 1,3−1,8%», — сказала она.

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