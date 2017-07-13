«Ставки по ипотеке не смогут достигнуть 8-9% в 2018 году»

Москва, , 15:26 — REGNUM Ожидания Минэкономразвития по уменьшению ипотечных ставок до уровня 8−9% могут быть реализованы только к концу 2018 года и только в случае, если в экономике страны не будет сильных потрясений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

«Ставки на уровне 8−9% это реалистичный сценарий, который может быть реализован к концу 2018 года в случае, если мы не увидим сильных потрясений в экономике», — сообщил Деев.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ставки по ипотеке в 2018 году могут опуститься до 8−9%. По его словам, они уже сегодня достигают отметок в 10% и поэтому к следующему году смогут снизиться. Сделать ставки ниже удастся за счет низкой инфляции, которую Центробанк удерживает на уровне 4%.

«Вероятность снижения до 8−9% в 2018 году не очень высокая. Цены на энергоносители не очень стабильны и это создает риски для существенного ослабления курса российской валюты, что может привести к росту инфляции из-за высокой доли импорта в экономике», — считает Деев.

Поэтому, уверен он, прогноз Максима Орешкина пока излишне оптимистичен.

«На мой взгляд, более реалистичный прогноз — это ставки на уровне 9−10% к концу 2018 года», — предполагает Деев.

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