В Литве начинают осознавать ошибочность отказа строить АЭС вместе с Россией

Вильнюс, , 15:23 — REGNUM Литва сама виновата, что началась стройка Белорусской АЭС — этого бы не случилось, если бы власти страны приняли предложение строить Балтийскую АЭС совместно с Россией в Калининградской области, считает литовский политик, экс-мэр Вильнюса Артурас Зуокас. ИА REGNUM представляет полный перевод на русский язык колонки Зуокаса, опубликованной сегодня, 13 июля, на сайте портала Lietuvos rytas:

«В последнее время особенно много внимания уделяется Белорусской АЭС, которая строится в Островце рядом с границей Литвы. Литовские политики между собой конкурируют, проявляя разные инициативы, с помощью которых можно еще как-то показать обеспокоенность и мнимые попытки остановить проект. К сожалению, это только пиар, а точнее, надувательство жителей Литвы. Уже давно прошло время, когда это можно было сделать.

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Тем, кто читает только заголовки или несколько первых предложений и сразу бежит комментировать, представляю главные утверждения по теме:

— я высказываюсь за возобновляемые источники энергии, меньшее потребление энергии, поэтому если можно избежать ядерной энергетики, то так и нужно делать;

— если президент Литвы (со своим окружением), которая является очень активной участницей энергетических проектов и формирует политику, и возглавляемое Кубилюсом (Андрюс Кубилюс, бывший лидер консерваторов («Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы), экс-премьер — прим. ИА REGNUM ) правительство действовали бы так, как было бы выгодно Литве, то российское государственное предприятие «Росатом» построило бы АЭС в Калининградской области, а не в Белоруссии рядом с границей и столицей Литвы;

— Литва могла бы реально контролировать строительство и деятельность Балтийской АЭС в Калининградской области, а вместе с тем у бюджета Литвы была бы долгосрочная экономическая выгода;

— морально ли вести дела с путинской Россией? Факты говорят, что Россия остается одним из главных торговых партнеров Литвы. Литва постоянно на основе обмена поставляет Калининграду газ из Клайпедского терминала СПГ Independence. Дочернее предприятие «Росатома» проводит работы по закрытию Игналинской АЭС.

Вторжение России в Крым и эскалация военного конфликта на востоке Украине не помешало правительству Литвы в 2014 году выкупить у «Газпрома» акции предприятия Lietuvos dujos за 130 млн евро. В четыре раза дороже, чем «Газпром» в 2004 году платил Литве за 34% акции предприятия Lietuvos dujos.

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О том, какое влияние Белорусская АЭС, которую в прессе называют «монстром», может оказать на Литву, говорят и эти несколько строк из заново подготавливаемой Концепции общего плана Вильнюса до 2050 года: «Подготовить план действий в случае возможной утечки радиоактивных веществ с Белорусской АЭС в реку Нерис, потому что реакторы АЭС будут охлаждаться водами Нериса. Загрязненная вода может достигнуть части скважин с питьевой водой за 1−5 суток». «Возле государственной границы Литовской Республики с Белоруссией должны быть установлены анализаторы радиоактивных веществ, связанные с центральной диспетчерской ЗАО Vilniaus vandenys».

Так вот, кто же виноват. Ответ: президент Литвы, возглавляемое Кубилюсом правительство и, конечно, члены Сейма из разных партий, которые поддержали политику государства. Это стало очевидно, когда во время процесса вотума недоверия в отношении к члену Сейма Миндаугасу Бастису ДГБ обнародовал очень много деталей о процессах в сфере энергетике в 2008—2013 годах и планах «Росатома» в регионе. Вместе с тем ДГБ отмечает, что Россия сейчас делает более интенсивным лоббизм в учреждениях ЕС, где стремится оживить строительство Балтийской АЭС в Калининградской области.

Так что, скорее всего, Литва будет окружена двумя АЭС, которые строит «Росатом» — в Калининграде и Белоруссии, а долгие работы по закрытию Игналинской АЭС ведет дочернее предприятие того же самого «Росатома» NUKEM. В Литве мы имитируем борьбу, но все происходит, как в той поговорке — «собаки лают — караван идет». Теоретически ситуацию еще могло изменить правительство Буткявичюса (прошлый премьер Литвы, бывший лидер социал-демократов — прим. ИА REGNUM ), но, к сожалению, не было ни воли, ни желания углубляться в эти процессы.

Представленная ДГБ информация подтверждает, что главы Литвы действовали против интересов страны и нанесли большой неисправимый вред Литве. Проводимая ими политика в сфере энергетики реально выгодна России и политике, которую проводит Кремль. Делалось это сознательно или из политической недальновидности, должно сказать тщательное независимое расследование, которое сейчас в Литве вряд ли возможно. А может, коррупционные процессы тоже повлияли на действия и взыскания высокопоставленных лиц. Почему?

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1 — насколько известно, большая часть электроэнергии, производимой на Игналинской АЭС, всегда экспортировалась в Белоруссию. В Белоруссии не хватало и пока еще не хватает мощности производства электроэнергии, поэтому, конечно, после закрытия Игналинской АЭС в Литве Белоруссия будет искать способы, как повысить мощность производства электроэнергии в своей стране или обеспечить гарантированный импорт.

2 — в 2008 году Россия заявила о намерениях в Калининградской области построить Балтийскую АЭС. «Росатом» сразу сказал, что главной целью Балтийской АЭС будет не только снабжение электроэнергией свободной промышленной зоны Калининграда, но и экспорт электроэнергии, в первую очередь в Белоруссию, а также и в Литву, Польшу или Скандинавские страны при использования кабеля, находящегося на дне Балтийского моря, который установили и финансировали Литва и ЕС. Вместе с тем «Росатом» впервые предложил 49% акций инвесторам — государственным или частным.

3 — Балтийская АЭС в Калининградской области не могла бы работать без межгосударственных соглашений и участия в проекте Литвы или, по крайне мере, Польши.

4 — как мы видим из информации, представленной ДГБ, «Росатом» предлагал Литве стать партнером проекта, приобрести часть акций и участвовать в управлении. Или по согласованным финансовым условиям предоставить возможность пользоваться Круоньской гидроаккумуляционной электростанцией, как необходимым резервом мощности, а также предоставить возможность экспортировать произведенную в Калининграде электроэнергию в Белоруссию. За резерв мощности в Круонисе и экспорт электроэнергии Литва получала бы постоянные доходы в размере десятков миллионов евро, так, как сейчас Литва получает за транзит газа «Газпрома» в Калининградскую область.

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5 — согласившись предоставить резерв мощности и возможность экспортировать электричество в Белоруссию, правительство Литвы практически контролировало бы деятельность Калининградской АЭС. Если говорить бытовыми терминами — включатель российской АЭС был в руках Литвы. Литва таким образом приобрела бы стратегическое превосходство в регионе в сферах энергетики и внешней политики. Чтобы добиться большего влияния и безопасности, можно было выдвигать условия и предлагать присоединиться к проекту правительствам или предприятиям Польши и Германии. Напомню, что французское предприятие Alstom подписало контракт с «Росатомом» о поставке оборудования, банк Societe Generale действовал в качестве консультанта по вопросам инвестиций.

6 — если бы правительство Литвы или уполномоченное госпредприятие Lietuvos energija вели переговоры с «Росатомом», можно было бы выдвинуть условие, чтобы в регионе осталась только одна Калининградская АЭС, и чтобы «Росатом» отказался от планов строить Белорусскую АЭС рядом с Вильнюсом. Мы ведь признаем факт, что площадка Калининградской АЭС безопаснее, чем в Белоруссии. В Калининграде у нас был бы сильный партнер, который был бы заинтересован контролировать безопасность строительства АЭС. Это была бы Польша.

Напомню, что в 2013 году, будучи мэром Вильнюса, я по своей инициале вместе с советником по вопросам энергетики посетил Советск в Калининградской области и строительную площадку Балтийской АЭС.

Я встретился с лицами, отвечающими за строительство, и представителями «Росатома», по возращению в Литву я информировал о результатах поездки правительство и общество. На встрече представители «Росатома» ясно дали понять, что участие Литвы в проекте Калининградской АЭС сделало бы экономически неперспективным строительство еще одной АЭС в Белоруссии.

Так что эти факты после опубликованной ДГБ информации говорят о том, что главы Литвы своим бездействием нанесли большой вред Литве. И комиссия по процедуре вотуму недоверия наряду с Бастисом также должна оценивать действия и ответственность президента Дали Грибаускайте, премьера Андрюса Кубилюса и министров энергетики. Так не является ли такое внимание к члену Сейма Бастису и его «лоббистским» способностям всего лишь попыткой спрятать ответственность лиц с полномочиями, которые реально предали общественный интерес и Литву. Я понимаю, что этот мой вопрос звучит наивно, но правда рано или поздно выяснится. Я считаю, что общество должно узнать хотя бы мотивы».

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