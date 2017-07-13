Филиалы «Югры» и Межтопэнергобанка в Новокузнецке нестабильны — власти

Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:39 — REGNUM Заместитель главы Новокузнецка по экономическим вопросам Ирина Прошунина сегодня, 13 июля, сообщила, что филиалы двух банков — «Югры» и Межтопэнергобанка — которые работают на территории города, находятся в нестабильной ситуации.

В то же время Прошунина подчеркнула, что банк «Югра» является участником системы обязательного страхования вкладов и потому каждый его вкладчик имеет право на получение страхового возмещения в размере 100% суммы всех вкладов (но не более 1,4 млн рублей). Банки-агенты будут определены до 17 июля, а выплаты начнутся не позднее 24 июля.

Что касается трудной финансовой ситуации в Межтопэнергобанке, то замглавы Новокузнецка по экономическим вопросам сказала, что сегодня банк пока находит возможность выплаты сотрудникам по зарплатным картам.

Отметим, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила о наступлении 10 июля 2017 года страхового случая в отношении кредитной организации ПАО Банк «Югра» в связи с введением Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов. Агентсов по страхованию вкладов в настоящее время осуществляет функцию временной администрации по управлению этим банком.

Трудное финансовое положение в Акционерном коммерческом межрегиональном топливно-энергетическом банке «Межтопэнергобанк» сложилось под влиянием ряда факторов, в том числе из-за негативной рыночной ситуации. В ближайшее время будет принято решение о дальнейшей судьбе банка — он может быть переведён на временное управление или «оздоровлен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля в «Югре» сообщили, что офисы банка перешли на двухчасовой режим работы. Обслуживание банковских карт клиентов не прекращено. В тот же день Банк России сообщил, что в ПАО Банк «Югра» (Москва) введена временная администрация, сроком на полгода.

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В то же время, многие эксперты уверены, что Центробанк предпочтет заняться оздоровлением банка «Югра» и не его ликвидацией.

Ранее ИА REGNUM также сообщало, что 3 июля московский Межтопэнергобанк объявил о сокращении прибыли и увеличении объема просроченной задолженности. Это вызвало нехватку доступной ликвидности и трудности при осуществлении расчетов. В банке пояснили, что ситуация обусловлена в числе негативной экономической обстановкой в сфере строительства и невыполнением обязательств крупными заемщиками. 4 июля московский Межтопэнергобанк временно приостановил работу части офисов. Остальные офисы действуют в консультационном режиме.

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