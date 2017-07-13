Литва тратит на закрытие ИАЭС только 14% собственных средств

Вильнюс, , 15:14 — REGNUM Вице-министр энергетики Литвы Симонас Шатунас представил Еврокомиссии ход работ по закрытию Игналинской АЭС и планируемые в будущем работы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июля, в Минэнерго Литвы.

На прошедшем в Люксембурге заседании Комитета по вопросам Программы помощи при закрытии ядерного оборудования литовская делегация представила главные в 2016—2017 годах проекты прекращения эксплуатации Игналинской АЭС, планы относительно будущих работ, данные о выделяемом Литвой национальном финансировании проектов прекращения эксплуатации Игналинской АЭС. «Члены Еврокомиссии и другие участники заседания позитивно оценили прогресс работ и финансовый вклад Литвы в процессы прекращения эксплуатации. Это доказательство того, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Шатунас.

С 2014 года на средства Литвы финансируется примерно 14% расходов, связанных с прекращением эксплуатации Игналинской АЭС.

В 2017 году начаты «горячие испытания» в новом Комплексе утилизации и хранения твердых радиоактивных отходов, в ходе которых использовались радиоактивные вещества. После окончания этих испытаний в комплексе будут храниться недолговечные и долговечные твердые радиоактивные отходы, изъятые из временных хранилищ, где они хранились после закрытия Игналинской АЭС в 2009 году.

В 2017 году также уже получено разрешение на строительство сооружений еще одного объекта ядерной энергетики — поверхностной свалки недолговечных радиоактивных отходов низкой и средней активности.

Напомним, Литве для полного демонтажа ИАЭС не хватает порядка 1 млрд евро. ЕС пока не подтвердил, что дополнительные средства будут переданы.