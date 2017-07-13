Орешкин: ставки по ипотеке подобрались к отметке в 10%

Москва, , 14:58 — REGNUM Уровень ставок по ипотеке к 2018 году достигнет восьми-девяти процентов, сейчас он близок к десяти процентам, сообщил 13 июля министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы видим, что ипотечные ставки сейчас вплотную подошли к отметке в 10%, — заявил министр. — И по 2018 году мы ждем уровня 8−9% — это вполне достижимые ставки по ипотечному кредитованию».

Как пояснил Орешкин, снижение ставок стало результатом низкого уровня инфляции.

Он сообщил зрителям телеканала, что «у низкой инфляции есть понятные выгоды». По его словам, высокопоставленные российские экономисты «давно ждали» этих выгод, и теперь «мы начинаем пользоваться плодами».

Орешкин пояснил, что речь идет о снижении ставок по ипотечным займам как следствие низкой инфляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России за неделю (4−10 июля) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала июля — 100,4%, с начала года — 102,7% (июль 2016 г.: в целом за месяц — 100,5%, с начала года — 103,9%).

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