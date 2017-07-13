ЕИБ выделит Грузии 250 млн евро на развитие транспортных коммуникаций

Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Грузии 250 миллионов евро на финансирование проекта транспортных коммуникаций. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующий финансовый контракт 13 июля в Батуми подписали министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе и вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак.

250 миллионов евро будет потрачено на строительство и реабилитацию 253 километров основных и второстепенных дорог.

Проект будет осуществлять департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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