ЕИБ выделит Грузии 250 млн евро на развитие транспортных коммуникаций

Тбилиси, 13 июля 2017, 14:55 — REGNUM Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Грузии 250 миллионов евро на финансирование проекта транспортных коммуникаций. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующий финансовый контракт 13 июля в Батуми подписали министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе и вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак.
250 миллионов евро будет потрачено на строительство и реабилитацию 253 километров основных и второстепенных дорог.
Проект будет осуществлять департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Читайте развитие сюжета: ЕИБ добавил Грузии 3,5 млн евро на реабилитацию гидроэлектростанций