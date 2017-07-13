Четверг, 13 Июля 2017 года
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ЕИБ выделит Грузии 250 млн евро на развитие транспортных коммуникаций

Экономика

Соответствующий финансовый контракт 13 июля подписали представители правительства Грузии и вице-президент ЕИБ

Тбилиси, 13 июля 2017, 14:55 — REGNUM  Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Грузии 250 миллионов евро на финансирование проекта транспортных коммуникаций. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующий финансовый контракт 13 июля в Батуми подписали министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе и вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак.

250 миллионов евро будет потрачено на строительство и реабилитацию 253 километров основных и второстепенных дорог.

Проект будет осуществлять департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры