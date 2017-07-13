«Действия Центробанка сдерживают российскую экономику»

Москва, , 14:52 — REGNUM Возможностей для существенного роста и укрепления российской экономики сегодня нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

«Базы для существенного роста, который бы превышал оценку в 1,3−1,8% ВВП, в экономике России сейчас попросту нет», — отметил Сигал.

Ранее о росте российской экономики на 1,3−1,8% по итогам 2017 года заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, экономика страны находится в начале нового цикла роста, который пока что будет невысоким. При этом задача ЦБ на следующие 5 лет председательства Набиуллиной остается неизменной — мегарегулятор будет работать над стабилизацией инфляции на уровне в 4%. Впрочем, медленное восстановление и ужесточение политики центробанко в ближайшее время будет свойственно мировой экономике в целом, уверена председатель ЦБ.

«Центробанк вынужден сохранять умерено-жесткую денежно кредитную политику, чтобы сдержать рост потребительских цен, но в то же время, такой подход способствует существенному снижению активности в экономике», — считает Сигал.

Кроме того, по его словам, падение доходов населения стало причиной сокращения платежеспособного спроса, а это еще один фактор давления на инфляцию.

«Именно поэтому прогноз инфляции в 4% на ближайшее время вполне оправдан. Но не исключено, что инфляция сможет оказаться и ниже этого уровня, если падение доходов населения продолжится», — уверен Сигал.