Севастопольцы подали еще две тысячи заявлений по Генплану

Севастополь, , 14:51 — REGNUM В правительстве Севастополя создана дополнительная комиссия по рассмотрению обращений граждан, после того, как ранее созданные комиссии «отработали» поток обращений. Об этом на заседании правительства 14 июля сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Задачи этой комиссии — рассмотреть две тысячи обращений граждан, помимо тех, что поступили в рамках проведенных публичных слушаний», — сказал глава города, добавив, что вопросы направят и в адрес разработчиков Генплана.

Ответы заявителям будут готовы в течение установленного срока, состав комиссии усилен представителем управления охраны культурных объектов.

«Как только разработчик внесет изменения по поступающим обращениям граждан, проект генплана повторно будет вынесен на публичное обсуждение», — подытожил Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, предложенный ранее проект Генерального плана города отправлен на доработку после проведенных публичных слушаний и более 9,5 тыс. обращений жителей города, рассмотренных специальными комиссиями при правительстве.

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