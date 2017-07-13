Четверг, 13 Июля 2017 года
15:40:12 МСК

РФ переходит на национальные кредитные рейтинги

Экономика

РФ отказывается от рейтингов Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's Investors Service

Москва, 13 июля 2017, 14:45 — REGNUM  Россия отказывается от рейтингов международных рейтинговых агентств и переходит к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной рейтинговой шкале, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства РФ.

Основная цель присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале — обеспечение безопасного инвестирования средств.

Реализация постановления предусматривает переход от рейтингов международных рейтинговых агентств, таких как «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's), «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service), к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной рейтинговой шкале.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России