РФ переходит на национальные кредитные рейтинги

Москва, , 14:45 — REGNUM Россия отказывается от рейтингов международных рейтинговых агентств и переходит к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной рейтинговой шкале, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства РФ.

Основная цель присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале — обеспечение безопасного инвестирования средств.

Реализация постановления предусматривает переход от рейтингов международных рейтинговых агентств, таких как «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's), «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service), к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной рейтинговой шкале.