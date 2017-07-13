Ростовская область представит свой агропотенциал за 5,5 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM Организация коллективной экспозиции Ростовской области на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве в 2017 году обойдётся в 5,5 млн рублей. Источник финансирования — региональный бюджет. Открытый конкурс объявило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона, передает ИА REGNUM 13 июля со ссылкой на информацию, размещенную на сайте госзакупок.

В техзадании уточняется, что участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Цель оказываемых услуг — презентация агропромышленного потенциала Донского края, продвижение продукции тружеников села.

Экспозиция будет располагаться на площади 150 кв. м в закрытом выставочном павильоне. При этом исполнитель должен учесть пожелания заказчика. В частности, зону для размещения блока «Инвестиции», продуктовой экспозиции и проведения дегустации. Должна быть предусмотрена закрытая зона проведения переговоров, подсобное помещение, видеостена с возможностью демонстрации презентаций.

Но победителю конкурса необходимо не только придумать оригинальную экспозицию, но и разработать электронную презентацию о сельскохозяйственном, продовольственном и инвестиционном потенциале Ростовской области, а также о продукции Ростовской области на русском и английском языках, издать информационные буклеты, обеспечить участие творческого коллектива, фотосъемку, предоставить оперативную информацию о результатах работы донской делегации в первые дни выставки.

В обязанности входит также организация участия представителей СМИ. Подготовка как минимум трёх пресс-релизов об участии официальной делегации Ростовской области в форуме.

Отметим, что Ростовская область любит удивлять гостей международных форумов оригинальными экспозициями. Так, например, Донской край на инвестиционном форуме «Сочи-2016» представили длинные ноги, а на всероссийском форуме продовольственной безопасности в Ростове-на-Дону — русалки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам всероссийской выставки «Золотая осень-2016» Ростовская область собрала и рекордный за свою историю урожай наград — более 100, из которых 60 — медали высшего достоинства. Кроме того, на форуме в российской столице были подписаны инвестиционные соглашения почти на 21,2 млрд рублей.

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