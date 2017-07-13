«Заявления главы Минэкономразвития слишком безмятежны»

Москва, , 14:32 — REGNUM Минэкономразвития старается успокоить граждан, говоря о том, что происходящее в экономике некритично и нормально, но на самом деле, все так спокойно и тренд на ослабление уже намечен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил профессор кафедры прикладной политологии НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурга заявил, что россиянам стоит быть готовыми к колебанию российской валюты, поскольку плавающий курс рубля подразумевает его колебания. По словам Орешкина, ничего страшного в таких колебаниях нет.

Кроме того, по словам главы МЭР, экономика РФ вернулась к состоянию дефицита текущего счета, который в третьем квартале 2017 года составит порядка 5 млрд рублей. Между тем, по словам министра, ничего критичного в этой ситуации тоже нет, поскольку объем валютных активов, накопленные банковской системой, смогут покрыть этот дефицит.

«Понятно, что это успокаивающие заявления, но на самом деле, не все так безмятежно и спокойно. Да, дефицит текущего счета это не так уж критично, если это продолжается недолго. Но если этот процесс затягивается, то начинаются проблемы. И прежде всего, от этого пострадает рубль», — уверен Николаев.

По его словам, если валютным активам не удастся покрыть дефицит, то он станет дополнительным фактором, который сможет достаточно сильно ослабить российскую валюту, особенно вместе с ослаблением цен на нефть и политикой Федеральной резервной системы США по повышению ставки.

«Если эти факторы срезонируют и накопят свой потенциал, то тогда будет очередной обвал рубля. И если сейчас мы слышим заявления о том, что все некритично, то тогда будем говорить, что все слишком критично», — опасается Николаев.

Что же касается колебания курса рубля, то пока они действительно незначительные, продолжает он.

«Но это не кратковременные колебания, к которым можно относиться спокойно, а подтверждения того, что тренд на усиление рубля и его устойчивость, сменился нисходящим трендом. Рубль ослабевает, и это при том, что не все факторы еще сошлись», — уверен Николаев.

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