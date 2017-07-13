Песков назвал страну, в которой были изготовлены турбины для Крыма

Москва, , 14:30 — REGNUM Страной происхождения оборудования, которое размещается в Крыму, является Россия, сказал журналистам 13 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения СМИ о том, что в порту Феодосии (Крым) якобы были замечены турбины, похожие на Siemens, Песков заявил:

«Там размещается продукция, страной происхождения которой является Россия».

Напомним, 11 июля компания Siemens подала иск на российскую компанию «Технопромэкспорт» в связи с тем, что турбины его производства якобы были поставлены в Крым. Такая поставка была запрещены в соответствии с антироссийскими санкциями.

В этот же день пресс-секретарь Песков заявил, что турбины для Крыма произведены в РФ из отечественных компонентов. В компании Siemens не подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в Крым были поставлены еще две газотурбинные установки.

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