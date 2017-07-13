225 тыс. тонн антрацита прибудет на Украину до осени

Киев, , 14:32 — REGNUM 225 тыс. тонн антрацитового угля из ЮАР к концу лета планируется поставить на тепловые электростанции ДТЭК на Украине, сообщает 13 июля пресс-служба государственного предприятия (ГП) «Морской торговый путь (МТП) «Южный» в Одессе.

Согласно сообщению, прибытие угля в МТП «Южный» на судне Panamax Zhao Yaung Feng из ЮАР запланировано на 21 июля, в течение трех дней должна произойти разгрузка угля. После этого антрацит отправится на ТЭС электрогенерирующей фирмы ДТЭК.

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Отмечается, что на 2017 год ДТЭК закупил из ЮАР антрацит в количестве 675 тыс. тонн с возможностью увеличения импорта до 1 млн тонн. Также до осени в МТП «Южный» прибудет судно с 130 тыс. тонн коксующегося угля, а также из порта на экспорт отправится более 1,54 млн тонн железорудного сырья.

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Напомним, ранее в МТП «Южный» прибыло судно с 75 тыс. тонн антрацитового угля для ДТЭК. Более 400 вагонов были распределены по электростанциям, среди низ 145 вагонов — на Приднепровскую ТЭС, 155 вагонов — на Криворожскую ТЭС, 109 вагонов — на Луганскую ТЭС.

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