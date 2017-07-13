Генплан Севастополя вернули разработчикам для исправления

Севастополь, , 14:27 — REGNUM Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отправил Генплан на доработку после рассмотрения замечаний граждан. Соответствующее постановление правительства принято на заседании 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Заключение опубликовано, мы отправляем решение комиссии по результатам рассмотрения обращений граждан в адрес разработчиков для внесения изменений», — сказал Овсянников.

Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, по итогам публичных слушаний по проекту Генерального плана в органы власти поступило 9,5 тыс. обращений юридических и физических лиц.

Замечания рассматривались специальными комиссиями. «Из рассмотренных предложений и замечаний граждан, удовлетворено порядка 83% заявлений, — сказал Моложавенко. — Члены комиссии высказали позицию о направлении проекта генерального плана на доработку».

Добавим, что разработчиком Генплана является НИПИ «Генплана Москвы», стоимость контракта составляет 49 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города принял решение остановить юридический процесс принятии Генплана для изучения заявлений граждан и завершения оформления прав собственности в сфере земельных отношений.

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